Camarotes apostam na diversidade musical

Para quem gosta de conforto, mas ao mesmo tempo de atrações musicais de qualidade, uma boa opção são os camarotes que ficam nos circuitos oficiais. As ofertas para este ano são bem diversificadas e capazes de agradar dos amantes do samba aos da música eletrônica e do funk.







O da Skol e o do Reino, por exemplo, resolveram apostar em um palco que vai juntar os dois camarotes na Tenda Reino Skol. Ou seja, nos dias de festa, os foliões vão poder curtir – claro, nos intervalos dos trios – as apresentações das bandas Exaltasamba e Negra Cor e dos cantores Latino e Jau. Os shows serão em dias alternados.









