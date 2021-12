Camarote VIP freta avião para trazer convidados ao Carnaval

Um avião lotado de convidados VIPs deverá aterrissar no camarote de Licia Fábio neste carnaval. A publisher Joyce Pascowitch, parceira de Licia e Lila Lopes nesta empreitada, é a responsável pela lista de personalidades que virá curtir a festa no circuito Barra/Ondina. A ideia da dupla de empresárias é devolver ao espaço - que foi o território de Daniela Mercury por muitos anos - aquela pegada mais corporativa. "Será um espaço para network", conta Lopes, que planeja ainda encher seus convidados de mimos quando estes não estiverem assistindo aos desfiles de blocos. "Vamos dar aos nossos convidados um tratamento vipérrimo". Passeios de lancha pela Baía de Todos-os-Santos está na programação de mimos. As cotas de patrocínio para garantir todo esse tratamento especial, segundo Lopes, já estão fechadas. E ela promete mais.

Camarote não

Por falar em Carnaval, o Sheraton da Bahia disse não a todas as propostas que recebeu para abrigar camarotes no Carnaval. Guillherme Paulus quer deixar a área livre para que os hóspedes possam curtir a festa com toda privacidade.

Crescente

Sucesso absoluto desde que abriu as portas no Rio Vermelho, o bar-restaurante La Taperia deverá ocupar um outro endereço este ano. O chef Jose Morchon e sua mulher Juli Holler estão à cata de um espaço maior e mais confortável para abrigar sua marca.

Centro de Convenções

A precária situação do Centro de Convenções da Bahia tem feito a cidade perder eventos de grande porte. Depois de visitar o combalido prédio, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica desistiu de realizar aqui o 51º Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica, que aconteceria em novembro próximo. De acordo com a comissão organizadora do evento, o espaço não é adequado para receber um evento desses. "Falta água, elevadores e escadas rolantes não funcionam", disseram. Isso porque foram elegantes.

Prestígio

O lançamento do portal da jornalista Paula Magalhães, na próxima terça-feira, na Urban Arts, no Rio Vermelho, será a oportunidade do empresário paulista André Diniz conhecer a franquia baiana de sua galeria, aberta recentemente. Diniz já confirmou presença na festa.

Lília Cabral traz peça para o TCA em março

Maria do Caritó, que já foi vista por mais de 100 mil pessoas no Rio e São Paulo, será apresentada nos dias 22 e 23 de março.

Rio Bahia

Mesmo morando no Rio, o ator Rafael Medrado continua firme com seus projetos na Bahia. Em fevereiro, vai estrear o quadro O Manual de Sobrevivência, no Mosaico Baiano, da Rede Bahia. Em março, volta aos palcos com o espetáculo Crimes Delicados, dirigido por Marcus Alvisi.

Pier 345

Na mesma pegada corporativa, Rodolfinho Tourinho arma o camarote Pier 345 pela quarta vez no Circuito Barra/Ondina. Marcus Lima e Luiz Claudio Motta estão cotados mais uma vez para assinar o leiaute do espaço.

Copa do Mundo

Dois dos dez hotéis anunciados no pacote de novos empreendimentos para a Copa do Mundo estão com as obras paradas. O Fasano, na Praça Castro Alves, e o Palace Hotel, na Rua Chile. Ambos só a partir de 2015.

No páreo

Pedro Galvão continua no páreo para ocupar a vaga de Domingos Leonelli na secretaria de turismo. O ex-presidente da Abav tem dois desafios pelo caminho. O primeiro é ser o escolhido do PR; o outro é convencer seus pares de que é o melhor nome para representar o trade.

