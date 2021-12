Camarote Villa Mix já começa venda para Carnaval 2017

O Camarote Villa Mix, no circuito Barra/Ondina, já começou a vender os pacotes masculinos e feminos para o Carnaval 2017. Os foliões vão desembolsar R$ 3.999 (feminino) e R$ 4.699 (masculino) para curtir os cinco dias de festa, de quinta, 24 de fevereiro, até terça, 28.

O camarote tem o serviço all inclusive, ou seja, bebida e comida liberada. A cada dia, haverá um show dentro do camarote, mas as atrações ainda não foram confirmadas.

O primeiro lote terá apenas kits com os cinco dias de festa e está á venda no site www.camarotevillamix.com.br.

