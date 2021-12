Camarote confirma primeiras atrações para Carnaval 2016

O Camarote Villa Mix já está pensando no Carnaval e divulgou, nesta sexta-feira, 5, as primeiras atrações confirmadas do local. A animação no camarote vai ficar por conta de Jorge & Mateus, Luan Santana, Wesley Safadão e Matheus & Kauan.

Ainda não foram informados os dias em que cada um vai se apresentar, mas as camisas dos camarotes já estão à venda na Line Bilheteria do Shopping da Bahia e nos sites www.linebilheteria.com.br e www.camarotevillamix.com.br. No primeiro lote, custam, por dia, R$ 780 (feminino) e R$ 880 (masculino). Já o pacote para os cinco dias custam R$ 3.580 (feminino) e R$ 4.050 (masculino).

