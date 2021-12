Camafeu canta os 60 anos do Gandhy

Quando o Afoxé Filhos de Gandhy completou 30 anos, em 18 de fevereiro de 1979, Paulinho de Camafeu afirmou seu amor pela entidade com 30 anos de Afoxé Filhos de Gandhy, que recebeu a voz de Firmino de Itapoan.



Hoje, 30 anos depois, o compositor, famoso por ser o que mais tem músicas gravadas sobre o sexagenário bloco, lança o CD autoral 60 Anos do Afoxé Filhos de Gandhy, com 17 músicas inéditas, comemorativas à data.



As canções do novo CD foram compostas nos últimos dois anos e o resultado é um disco com o melhor da batida ijexá e canções que falam da história, da filosofia e dos encantos do afoxé, uma das atrações mais antigas, originais e esperadas do Carnaval baiano.



O CD vai ser lançado, oficialmente, nesta sexta e na segunda-feira de Carnaval, no Camarote das Baianas, na Praça da Cruz Caída. O compositor se apresenta com a banda Tribo Camá.



Camafeu também puxa o bloco Que Felicidade, sexta, junto com a banda Viola de 12. E recebe homenagem do bloco Amigos do Babá, que sai no circuito Osmar, com o tema Paulinho de Camafeu, Gente da Gente.



Na segunda e na terça-feira, ele leva música para Encarnação de Salinas, onde fundou a escola de música Tribo Camá e o bloco de Carnaval As Marisqueiras.



HOMEM DA MÚSICA – Paulinho de Camafeu tem quase a mesma idade do Afoxé Filhos de Gandhy e seu nome está na lista dos mais lembrados quando se fala em composição popular na Bahia.



É ele o autor da canção Que Bloco é Esse?(Ilê Aiyê), que marcou o lançamento, em 1974, do bloco, com regravação por importantes nomes, como Gilberto Gil, Daniela Mercury e O Rappa.



Junto com Luiz Caldas, ele assina as canções Fricote e Nega do Cabelo Duro e, com Chocolate da Bahia e Bell Marques, a famosa Menina do Cateretê. Outra parceria com Bell Marques e Wadinho Marques é a música Meu Cabelo Duro é Assim.



Nomes como Pepeu Gomes, Paulinho Boca de Cantor, Timbalada, Fafá de Belém, Sergio Mendes e Cheiro de Amor também regravaram canções de Paulinho, como é carinhosamente chamado no meio musical.



Mesmo com tanto prestígio, o novo CD, assim como outros nove já gravados, sai do “forno” sem apoio cultural algum. “Não adianta, já tentei o apoio do poder público, mas nunca vi interesse nenhum. Depois do Carnaval, vou procurar o secretário Márcio Meirelles”, diz Paulinho de Camafeu.

