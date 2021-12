Camaçari recebe Sarau das Mulheres para comemorar o 8 de março

Com o objetivo de promover o protagonismo e o empoderamento das mulheres por meio da arte e da poesia, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania (Sedes) realiza na próxima sexta-feira, 8, o primeiro “Sarau das Mulheres”. O evento, que está marcado para as 16h, será realizado na praça Desembargador Montenegro, centro de Camaçari, e marca o início da programação de atividades do “Março Mulher” da pasta.

A atividade contará com apresentação musical e de grupos culturais do município, além de participações especiais como a da poetiza e artista plástica, Tamirys; do grupo de poesia marginal e rap, Bruxasgang; e o samba de roda do Conviver. A população está convidada a comparecer e prestigiar esta programação especial que marca o dia 8 de março.

