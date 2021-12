`Cama de Gato´: Verônica foge da prisão após provocar briga

Em 'Cama de Gato', Verônica (Paola Oliveira), a vilã da trama das 18h, arma um plano para fugir da prisão. Após ter sido condenada a 35 anos de reclusão, pelos crimes cometidos contra Gustavo (Marcos Palmeira), ela foge da penitenciária com Geni (Roberta Fosther).

As duas simulam uma briga no refeitório do presídio e aproveitam a confusão para escapar com Lenita (Dida Camero). Depois de fugir, a vilã passará a usar uma peruca como disfarce.



As cenas de fuga vão ao ar nesta segunda-feira, dia 22. O folhetim global tem autoria de Duca Rachid e Thelma Guedes e supervisão de texto de João Emanuel Carneiro.

