`Cama de Gato´: Verônica é condenada a 35 anos de prisão

A vilã da novelas das 18 horas da Rede Globo, Verônica (Paola Oliveira) será condenada a 35 anos de prisão pela tentativa de assassinato e sequestro do marido Gustavo (Marcos Palmeiras). A sentença da vilã vai ao ar no capítulo de "Cama de Gato" desta sexta-feira, 12.



Roberto (Dudu Azevedo), parceiro de Verônica nos crimes, também será condenado. Ele vai pegar 28 anos de prisão.



No julgamento, o primeiro a ser ouvido pelo juiz será Gustavo. Depois, Alcino (Carmo Dalla Vecchia), ex-marido da vilã, vai contar tudo o que Verônica fez para convencê-lo a se casar. Heloísa (Emanuelle Araújo), Antônio (Rodrigo Rangel) e Carlos Eduardo (Shimon Nahmias) também prestarão depoimento. Eles vão acusar os dois.



Após o anúncio da decisão judicial, a plateia vai aplaudir e Verônica ficará com raiva da euforia demonstrada pelas pessoas presentes à sessão. Na saída, vai ameaçar todos que a acusaram. Rose (Camila Pitanga) vai ficar preocupada com a reação da rival.

adblock ativo