Cama de Gato: Rose acerta as contas com Verônica

Chega o esperado momento de Rose (Camila Pitanga) acertar suas contas com Verônica (Paola Oliveira) na novela das seis 'Cama de Gato'. Depois que a vilã ameaça sua filha, a ex-faxineira decide ir à sua casa demonstrar sua indignação. Rose deixa claro que, por seus filhos, é capaz de tudo e manda a rival ficar longe dela e de sua família. Verônica fica com medo da reação da mãe de Glória (Raquel Fuina) e pede para que ela vá embora.







Depois da discussão, Rose decide sair da casa de vilã, mas antes chega a ameaçar Verônica, que cai no chão após um empurrão da ex-faxineira.











