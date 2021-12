Cama de Gato: Heloísa é atropelada e motorista foge

Depois de saber que Verônica (Paola Oliveira) fugiu da prisão na novela global "Cama de Gato", Heloísa (Emanuelle Araújo) fica assustada e resolve se esconder em uma cidade do interior. Heloísa decide sumir com medo de uma possível retaliação da vilã, devido ao fato dela ter prestado depoimento contra Verônica no julgamento.

Atordoada, Heloísa então vai à pensão buscar suas coisas e, após sair do local, é atropelada por um carro com vidro fumê, que foge em seguida sem prestar socorro. Taís (Heloísa Périssé), Patrícia (Luana Martau) e Suzana (Marcella Valente) ouvem o barulho e correm para ver o que aconteceu.



Seu namorado Nuno (Rainer Cadete) fica desesperado e chora ao ver a namorada desacordada caída no chão. As cenas vão ao ar na próxima quinta-feira, dia 25.

