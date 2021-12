`Cama de Gato´: Gustavo humilha Davi, que deixa a vice-presidência da empresa

Em 'Cama de Gato', mais uma das armação de Verônica (Paola Oliveira) dá certo. Só que desta vez é Davi (Angelo Antonio) quem sofre as consequências das maldades da cunhada. Graças à vilã, Rose (Camila Pitanga) contrata um fornecedor ruim para produzir componentes do novo lote do "L´eau de Rose", mas o perfume não passa no teste de qualidade.







Com a notícia, Rose explica que foi ela quem escolheu a empresa, mas Gustavo (Marcos Palmeira) responsabiliza o irmão por ter deixado o erro acontecer e o humilha na frente de todo o conselho da Aromas. Davi fica chocado ao perceber traços da antiga arrogância de Gustavo e entrega seu cargo de vice-presidente da companhia.









