Cama de Gato: Gustavo descobre a verdade sobre Verônica

Chegou a hora da verdade aparecer na trama 'Cama de Gato', da Rede Globo. Enquanto Gustavo (Marcos Palmeira) se arruma para seu casamento com Rose (Camila Pitanga) na casa de repouso, Verônica (Paola Oliveira) vai até lá e tenta convencê-lo a não casar com a ex-faxineira, dizendo que os dois são muito diferentes. Gustavo não dá ouvidos a ex-mulher e a expulsa de lá.







Ao entrar no carro para ir à cerimônia, Gustavo avista Jair (Ed Oliveira), um dos homens que o levou à força para o deserto, conversando com a vilã. Ele se aproxima e ouve Verônica dizer que contratou o capanga para dar fim ao ex-marido. Os dois se espantam ao perceberem que estavam sendo ouvidos pelo perfumista.











adblock ativo