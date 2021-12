`Cama de Gato´: Bené fica milionário

Em 'Cama de Gato', a vida de Bené (Marcelo Novaes) dará uma guinada. Depois de descobrir que é adotado, ele recebe uma notícia que muda sua vida. Dr. Pitágoras (Júlio Levy), um representante do coronel Malvino Duarte, falecido pai biológico do desempregado, vai até a vila e conta que ele herdou uma fortuna incalculável. Bené desmaia ao ser informado da novidade e Taís (Heloísa Périssé) fica muito feliz já que agora poderá realizar o sonho de casar com o pai de seu filho.











