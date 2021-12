'Caju+Eu': Show celebra sucessos da carreira de Cazuza

No dia 19 de outubro, acontece no teatro Sesi do Rio Vermelho, o show 'Caju + Eu', apresentado pela cantora e atriz Lavínia. A apresentação é uma homenagem ao cantor Cazuza, chamado carinhosamente de Caju e se estivesse vivo, completaria 60 anos este ano. O cantor foi e continua sendo influente para o cenário do rock brasileiro.

Em 'Caju + Eu', a cantora Lavínia transita pela obra de Cazuza, revisitando seus grandes hits e trazendo ao público algumas obras desconhecidas, mas potentes como toda a sua poesia. “Será uma grande comemoração a esse cara que, apesar de eu não ter conhecido, sinto como se fosse um amigo dos mais especiais e presentes, com uma atualidade que me inspira e deslumbra, sobretudo nesses tempos”, explica a cantora e atriz.

O espetáculo faz parte do projeto matriz Eu + Eles, que tem o objetivo de promover e divulgar a musicalidade brasileira com apresentações pelo Brasil através de tributos a artistas nacionais cujo legado enriquece o patrimônio cultural do país.

A artista e a Banda

Cantora e compositora da nova geração da música popular brasileira, Lavínia é atriz e faz parte da Companhia dos Novos do Teatro Vila Velha. Idealizadora do projeto, conta nos palcos com a companhia da banda formada por Raimundo Nova, na guitarra e direção musical; Igor Galindo, na bateria; Tauam Cerqueira, no baixo; e Joceval Santana, no comando da percussão. No lançamento, a artista receberá o cantor Márcio Mello e o baixista Fernando Nunes como convidados especiais.

