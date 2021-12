Caixa Cultural Salvador seleciona projetos de até R$ 300 mil

A partir de quarta-feira, 21, serão abertas as incrições do Edital da Caixa Cultural Salvador para projetos culturais nas áreas de música, teatro, artes visuais e cinema. Podem concorrer propostas de até R$ 300 mil. A expectativa para este ano é de que o número de propostas inscritas supere o do ano passado. Segundo o gerente da Caixa Cultural Salvador, Celmar Batista, o volume de recursos destinados aos projetos locais em 2013 passou de R$ 5,4 milhões.

"Nossa expectativa é que os recursos para este edital supere o valor destinado no ano passado, quando dobramos o número de projetos do ano anterior. Ao todo serão destinados R$ 30 milhões para projetos de todo o Brasil". Batista acredita que os editais têm contribuído bastante para aumentar o intercâmbio entre artistas do Brasil. "É muito importante essa troca. Artistas que vão mostrar seus trabalhos em outras praças e vice-versa". As inscrições, que seguem abertas até julho, podem ser feitas no site programasculturaiscaixa.com.br

