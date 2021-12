Caixa Cultural celebra sambista Adoniran Barbosa

Conhecido por transformar em samba o cotidiano da cidade de São Paulo dos anos 40 e 50, Adoniran Barbosa é o tema do show que a cantora Maria Alcina fará na Caixa Cultural Salvador, de 25 a 27 de novembro (sexta a domingo).

O espetáculo-homenagem, batizado de “Maria Alcina – Cem anos de Adoniran Barbosa”, incluirá as clássicas canções do sambista, como "Saudosa Maloca", "Samba do Ernesto" e "Trem das Onze" - que traz os icônicos versos "Moro em Jaçanã / Se eu perder esse trem / Só amanhã de manhã" (ouça canção logo abaixo).

Com direção de Cervantes Sobrinho e participação dos músicos Sérgio Arara (arranjos e violão) e Gustavo Souza (bateria e percussão), o show começa às 20h e os ingressos devem ser trocados por 1 kg de alimento não perecível na bilheteria da Caixa Cultural.

Ouça "Trem das Onze" de Adoniran Barbosa:

Para conferir outras atrações culturais, acesse nossa Agenda 2+

adblock ativo