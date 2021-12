Café Teatro do Sheraton Bahia recebe Daniel Boaventura

No dia 24 de outubro, o Café Teatro Rubi, no Sheraton da Bahia, abre suas portas. Quem faz as honras da casa é a produtora Eliana Pedrozo, que vai gerir o Café Teatro. Na trilha da noite de abertura (e na seguinte), o cantor e ator baiano Daniel Boaventura apresenta canções de seu DVD acompanhado por um pianista. Eliana e Daniel são velhos conhecidos: na década de 1990, ela produziu o espetáculo Os Cafajestes, no qual ele atuava e cantava. Os shows começam às 20h30 e serão abertos ao público. O couvert deve ser comprado antecipadamente, pela internet (www.compreingressos.com) e na bilheteria do Café Teatro, no Sheraton. Os valores são de R$ 220 (somente o couvert) e de R$ 280 (couvert + jantar). Na semana seguinte, o Rubi apresenta o musical Escândalo, de direção de Fernando Guerreiro, com a atriz Cristiane Mendonça.

Homenagem

Poeta, jornalista e membro da Academia de Letras da Bahia, Florisvaldo Mattos foi o homenageado da oitava edição do Concurso Literário do Colégio Módulo, realizado na última semana. Os alunos recitaram e dramatizaram poemas de Florisvaldo, que assistiu a tudo com emoção. "A cultura baiana necessita de gestos como este", o poeta ressaltou. Tá certo!



Lindembergue digital

O maestro baiano Lindembergue Cardoso (1939-1989) agora tem 100% de sua obra digitalizada. As homenagens culminam num concerto no próximo dia 6, quando a Neojiba sobe ao palco do Teatro Castro Alves para tocar suas composições, como Ritual e Rapsódia Baiana. A entrada é franca.



Solo e coletivo

Primeiro, o voo é conjunto: o DJ Mauro Telefunksoul se junta aos DJs Raiz e Leandro no Coletivo Crokant, que se apresenta pela primeira vez no dia 4, no 116 (Rio Vermelho). Tem mais novidade: até o fim do ano, Mauro entra em estúdio para gravar seu primeiro disco, em parceria com o produtor André t.

Parceria forte dos irmãos Espinheira

Foi do designer industrial João Espinheira a ideia de girar o banheiro no Loft do Robinson, ambiente assinado pelo irmão mais velho, Ruy Espinheira, na Casa Cor deste ano. Depois dele decidir que começaria a planejar o ambiente pelo banheiro (um cubo laranja e transparente), João sugeriu mudar a perspectiva do banheiro e colocá-lo numa posição central. "Foi aí que a coisa ficou. Nossos melhores trabalhos são quando conseguimos essa integração", diz Ruy, que assina o masterplan desta edição do evento.

Mametto no Amado

Sucessos de Vinicius de Moraes e Dorival Caymmi serão ouvidos no próximo dia 20, na voz da cantora Ana Mametto. Ela fará a trilha do Almoço Magno, do restaurante Amado, no projeto batizado de O Mar de Caymmi e Vinicius. O chef Edinho Engel vai preparar frutos do mar para combinar com a trilha sonora.

adblock ativo