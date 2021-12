Caetano Veloso vai ao ensaio do Psirico com suposta namorada

O cantor baiano Caetano Veloso foi ao ensaio do Psirico com uma suposta namorada nesta quinta-feira, 06. A argentina Natália é bailarina e atriz de teatro. Com discrição, Caetano evitou o contato com a imprensa.

Caetano estava solteiro desde 2004, quando terminou o casamento de 15 anos com a produtora Paula Lavigne.



Os atores Luis Miranda e Liu Alison (de Ó paí ó) também estiveram presentes no primeiro ensaio do ano da banda Psirico. A noite contou ainda com participação do grupo É o Tchan e show de abertura da LevaNóiz.

