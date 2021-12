Caetano Veloso será enredo da escola Paraíso do Tuiuti

Depois da Mangueira, em 1994, a vida de Caetano Veloso vai desfilar pela segunda vez na Marquês de Sapucaí, no Carnaval de 2011. O cantor e compositor baiano será enredo da escola de samba Paraíso do Tuiuti, escola de São Cristóvão, na Zona Norte do Rio. Nos últimos anos a agremiação, que é do Grupo de Acesso, vem fazendo enredos culturais e históricos.

