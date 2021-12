Caetano Veloso recebe 4 indicações para o Grammy Latino

O brasileiro Caetano Veloso recebeu quatro indicações ao Grammy Latino, anunciou a Academia Latina da Gravação nesta quarta-feira, 25, incluindo de gravação do ano e canção do ano, por Um Abraçaço.

Os artistas com mais indicações este ano são o duo argentino Illya Kuryaki and The Valderramas e o cantor colombiano Carlos Vives, com cinco cada. Na categoria canção do ano, Roberto Carlos foi indicado por Esse cara sou eu. A cantora Clarice Falcão foi indicada na categoria artista revelação.

A 14a cerimônia do Grammy Latino acontecerá em 21 de novembro no hotel cassino Mandalay Bay em Las Vegas.

