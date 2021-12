Caetano Veloso participa da Noite de Santo Amaro

>> Clique aqui e veja outras opções no roteiro de música

Caetano Veloso confirmou participação na Noite de Santo Amaro, evento que surgiu no final da década de 90 e representa um pouco da festa e cultura popular da cidade do Recôncavo Baiano. Além do cantor e compositor, a festa reunirá ainda outros nomes da música brasileira, como Flávio Venturini, Zélia Duncan, Margareth Menezes, Banda Armandinho Dodô e Osmar, Gerônimo e Roberto Mendes, neste domingo, 16, a partir das 17 horas.

Noite de Santo Amaro

Quando: 16 de janeiro, a partir das 17 horas

Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves

Quanto: R$ 50 inteira e R$ 25 meia (para os primeiros mil ingressos vendidos) e R$ 60 e R$ 30

