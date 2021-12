Caetano Veloso homenageia Augusto de Campos no Planalto

Caetano Veloso marcou presença na homenagem ao poeta paulista Augusto de Campos que aconteceu no Palácio do Planalto, em Brasília, Distrito Federal, na noite desta segunda-feira, 9. O cantor e compositor baiano foi a principal atração da cerimônia de Ordem do Mérito Cultural, concedida a personalidades, grupos ou instituições, como reconhecimento por suas contribuições ao País.

Campos é um dos precursores da poesia concretista brasileira e o primeiro brasileiro a receber o Prêmio Iberoamericano de Poesia Pablo Neruda.

"Eu fiquei feliz porque o Augusto de Campos seria condecorado e eu queria participar de algumas iniciativas ligadas à obra dele", revelou Caetano em entrevista ao Blog do Planalto.

E continuou: "Pessoas muito interessantes e importantes foram condecoradas hoje a noite e eu tive a alegria de participar. Isso reafirma o significado do Palácio do Planalto, da Presidência da República, o significado da democracia do Brasil. Isso contou muito. Eu vim por causa dele (Augusto). Esse é um tema dele e meu também".



Ao receber a comenda, Augusto de Campos não escondeu a emoção. "Fico naturalmente muito grato e honrado com a atribuição da Ordem do Mérito Cultural e especialmente pelo fato de ter sido escolhido como homenageado". Ao todo, 32 condecorações foram entregues.

A presidente Dilma Rousseff também marcou presença no evento. Durante o encontro com o cantor, ela revelou ser admiradora do cantor baiano, que disse ter sido recebido com muita simpatia.

"As duas vezes que eu tive com ela, ela sempre foi muito simpática. Dessa vez era uma celebração, então foi mais descontraído. Nós conversamos um pouquinho mais. Foi muito bom. Ela falou com entusiasmo sobre a minha obra, de que ela gosta. Rimos um pouco e conversamos", contou.

O mestre de capoeira João Grande, um dos principais discípulos do mestre Pastinha e responsável por disseminar escolas de capoeira pelo mundo, foi um dos agraciados da noite.

