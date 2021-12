Caetano Veloso grava participação em álbum de Clifton Davis

O cantor e compositor Caetano Veloso gravou uma participação especial no projeto do músico Clifton Davis na noite desta segunda-feira, 4. Caetano esteve em Salvador para os festejos de final de ano e aproveitou para ir a estúdio antes de voltar para o Rio de Janeiro. Ele voltará à Bahia no final do mês, para cumprir a agenda de shows da turnê 'zii e zie'.

