Caetano Veloso é indicado ao Grammy Latino

A Academia Latina da Gravação anunciou nesta quarta-feira, 24, os indicados para a próxima edição do Grammy Latino, um dos principais prêmios da música. Caetano Veloso foi indicado fora da categoria exclusiva para a música brasileira, e concorre ao prêmio de Melhor Canção com A Bossa Nova é Foda. O produtor Moreno Veloso (Gilbertos Samba e Abraçaço Ao Vivo) disputa o prêmio de Produtor do Ano.

Na categoria Melhor Álbum Instrumental, três brasileiros disputam com artistas latinos: Yamandu Costa (Continente), Hamilton de Holanda (Caprichos) e Antônio Adolfo (O Piano de Antônio Adolfo).

A cerimônia de entrega dos prêmios será realizada no dia 20 de novembro, em Las Vegas, Estados Unidos.

"Recebemos mais de dez mil inscrições e as indicações continuam a refletir uma comunidade dinâmica e vibrante de artistas, produtores, engenheiros, compositores e todos os envolvidos no processo de gravação da música latina, em todo o mundo", disse Gabriel Abaroa Jr Presidente/CEO da Academia Latina da Gravação.

