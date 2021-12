Caetano Veloso é atração do Música Falada

Caetano Veloso é atração do projeto “Música Falada” do dia 8 de novembro, no Teatro Castro Alves (TCA). No evento, o cantor e compositor baiano cantará músicas que marcaram a sua carreira e contará histórias inéditas. O ingresso para conferir o evento custará R$60 (inteira) R$30 (meia). A duração da apresentação é de 1h30.

adblock ativo