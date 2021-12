Caetano Veloso divulga vídeo sobre vida e carreira

Os fãs de Caetano Veloso já podem conhecer um pouco mais da biografia do cantor através do site em comemoração aos 70 anos de Caetano, comemorados no dia 7 de agosto de 2012. Na página especial criada para o artista, além da dicografia, fotos e curiosdades sobre o baiano, um vídeo especial onde ele descreve cada década da sua vida é disponibilizado para os fãs internautas.

Na primeira produção - que se encontra disponível no site e no youtube - Caetano fala sobre a década de 40, quando ele nasceu, no ano de 1942.

Os primeiros relatos do cantor descrevem a infância em Santo Amaro, na Bahia, a relação com os pais, o nascimento de Maria Bethânia e como se iniciou o gosto dele pela música e carreira profissional, além de divulgar fotos antigas da família Veloso.

Outra novidade é a liberação de todas as faixas da discografia de Caetano para audição em streaming (pode-se ouvir a música, mas não baixá-la para o computador pessoal). Quem quiser fazer download das músicas será encaminhado para a loja do iTunes e terá que comprá-la (duas fica por US$ 1,99).

Veja o primeiro vídeo divulgado sobre vida e carreira do cantor

