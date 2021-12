Caetano Veloso comemora 70 anos nesta terça

Um dos maiores nomes da música popular brasileira, Caetano Veloso, faz aniversário e completa sete décadas nesta terça-feira, dia 07 de agosto. O Caderno 2+ aproveita para contar histórias dos anos vividos na Bahia: da infância em Santo Amaro da Purificação à adolescência e ao início da vida adulta em Salvador.

Caetano Veloso nasceu em 1942, mas, pensando bem, a história começou um pouco antes, com um bilhete de loteria, lá em Santo Amaro da Purificação. Grávida de seu quinto filho, dona Canô um dia encontrou o marido mexendo no baú onde estava o enxoval. “Ô, Zeca, o que tá bulindo nas roupas do menino?”. “Tô guardando o bilhete da loteria aqui, é pra dar sorte”, respondeu, todo esperançoso, enquanto escondia o papelzinho entre os cueiros e pagãozinhos com cheiro de alfazema que tinham sido dos irmãos mais velhos.

Quase na hora de dormir, no dia 7 de agosto, foi que dona Canô deu à luz ao menino pequeno que foi batizado em homenagem ao santo daquele dia, São Caetano. Foram as mãos das duas avós que o trouxeram ao mundo, e nem foi em casa: o sobrado onde a família Veloso morava estava sendo pintado, e então ele nasceu na casa do padrinho do irmão mais velho, Joãozito Cardoso. Os outros meninos já estavam dormindo quando a mãe atravessou a rua para dar à luz Caetano.

Desse dia, dona Canô, aos 104 anos, não esquece: “Dr. Juviniano Barreto, amigo nosso, foi visitar e me perguntou: ‘Canô, o que é isso?’ ‘É meu filho que nasceu, Caetano.’ ‘E onde achou desse tamanho, tão pequeno?’. Ele nasceu com um V na testa, a gente brincava dizendo que era o V de vitória”, conta a mãe, toda orgulhosa.

