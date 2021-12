Caetano recebe homenagem especial no Grammy Latino

Caetano Veloso sentiu de perto o calor e o carinho de alguns dos rostos mais conhecidos da indústria musical latina durante uma homenagem na noite da quarta-feira, em Las Vegas, onde na quinta-feira aconteceria a entrega do Grammy Latino.

"Quero agradecer à Academia Latina de Gravação por esta homenagem", disse o cantor depois de ganhar um selinho da atriz Sonia Braga, que também lhe entregou o fonógrafo dourado referente ao prêmio Personalidade do Ano 2012. "Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que cantaram canções minhas aqui, esta noite", continuou Caetano antes de saudar, um por um, todos os artistas que lá se apresentaram.

A cantora mexicana Natalia Lafourcade e Alexandre Pires iniciaram a cerimônia interpretando Livros e Não Enche. Na sequência, foi a vez de artistas como Nelly Furtado (Leãozinho), Juanes (Sampa), Alejandro Sanz (Força Estranha), La Mari (Onde o Rio É Mais Baiano),Natalie Cole (A Little More Blue) e Maria Gadú e Seu Jorge (De Noite na Cama e Beleza Pura).

o ponto culminante da noite aconteceu quando o próprio Caetano subiu ao palco para receber os aplausos dos cerca de mil convidados presentes na Garden Arena do hotel MGM. "Esta noite é especialmente divertida, muito diferente da entrega dos prêmios, sempre muito nervosa, por causa da competição", disse Enrique Bunbury que, ao lado de La Mala Rodríguez, cantou Os Argonautas. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.

