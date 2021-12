Caetano Dias representa o Brasil em feira de arte internacional em Los Angeles

O artista plástico baiano Caetano Dias representa o Brasil na “Los Angeles Art Show", maior feira de artes de Los Angeles (EUA) que acontece até o dia 23 de janeiro. O baiano participa do evento com a vídeo-arte “O Mundo de Janiele”.

Criado em 1995, a Los Angeles Art Show é uma das mais importantes feiras de arte da Costa Oeste dos Estados Unidos e atrai mais de 35 mil visitantes.



Este ano, o evento receberá mais de 100 galerias de países como Brasil, China, França, Rússia e Alemanha e exibirá trabalhos artísticos de diferentes gêneros como instalação, pintura, desenho, escultura, fotografia ou vídeo. Caetano Dias é o único representante do Brasil.



No vídeo “O mundo de Janiele”, Caetano retrata uma adolescente que gira, incansavelmente, um bambolê no alto de um prédio no meio de uma favela, alheia a todos os problemas sociais que a cercam.

