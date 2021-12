Caderno 2+ ganha página de moda aos sábados

Tendência, cultura e personalidades do mundo da moda. O universo fashion tem agora espaço reservado no Caderno 2+. A partir deste sábado, 30 o jornalista Luis Fernando Lisboa assina uma página semanal destinada à linguagem.

Mestrando da Ufba pelo programa multidisciplinar de pós-graduação em Cultura e Sociedade, o jornalista apresenta a moda como manifestação cultural. Mais do que falar sobre hits das passarelas, a ideia é apresentar o mundo fashion enquanto linguagem social e democrática.

"Eu estudoa moda brasileira e baiana", explica Luis Fernando, que analisa a temática sob uma perspectiva histórica. "Dentro desse contexto, a moda é compreendida como fenômeno cultural".

Desse modo, a página vai abordar aspectos econômicos, sociais e imagéticos do tema, dando voz aos produtores locais, sem deixar de lado assuntos mais leves como os trends. Além de matérias, o novo espaço apresenta dicas e lançamentos fashions.

A moda vira também tema recorrente no caderno de cultura, e entra para o leque de assuntos abordados pelo 2+ durante a semana.

Além da versão impressa, o conteúdo da página de moda poderá ser encontrado no portal A TARDE (www.atarde. com.br), junto aos blogs temáticos parceiros - o Blog do Preto e o Blog de Moda.

"A moda, assim como o design e a arquitetura, faz parte do nosso dia a dia e se relaciona com uma série de linguagens. O Caderno 2+ quer mostrar que é possível relacionar e ler a moda a partir de suas conexões com o cinema, a literatura e as artes plásticas também", diz Simone Ribeiro, editora-coordenadora do Caderno 2+.

Mudanças

O espaço ocupado pela página de moda era antes destinado à coluna do jornalista Ronaldo Jacobina, em recesso até 5 de julho, quando passa por uma reformulação.

A partir dessa data, a coluna se muda para a edição dominical do caderno, ampliada e com novas seções. "A coluna no domingo vai ter mais visibilidade", explica Jacobina.

Colunista do Caderno 2+ e da revista Muito, Ronaldo assina a coluna de variedades desde 2012. "Eu me sinto honrado de estar em um espaço que por três décadas foi ocupado por uma decana do colunismo baiano, que foi Therezinha Cardoso", ressalta o jornalista.

