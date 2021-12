Cachorro Grande busca se reinventar via timbres eletrônicos

Depois de anos de estrada, é natural que bandas busquem se reinventar. Não é todo mundo que tem a manha dos Ramones ou Motörhead, que construíram carreiras gravando o mesmo disco décadas a fio. Em Electromod, os gaúchos do Cachorro Grande investem na renovação via eletrônica.

Produzido pelo conterrâneo Edu K (De Falla), um especialista tanto em eletrônica, quanto em reinvenção, o novo álbum do quinteto foi buscar inspiração no indie rock inglês dos anos 1980 / 90, com sua mistura de música eletrônica e rock psicodélico, que fez a fama de bandas como Stone Roses, Primal Scream e Charlatans.

"Se reinventar ou permanecer o mesmo? Os dois são difíceis. Mas se reinventar é o difícil prazeroso, um desafio", afirma o cantor Beto Bruno.

"A verdade é que eu não ia me sentir bem fazendo o mesmo feijão com arroz, mais um disco igual. A banda gosta de fazer coisas novas. E a gente admira bandas que fazem discos diferentes, até para que, na turnê, a gente não chegue com o mesmo show", acrescenta.

Electromod é ainda a segunda parte de uma certa "trilogia electropsicodélica", iniciada com o álbum anterior, Costa do Marfim (2014). Mas, se neste último, as faixas eram longas digressões viajantes com faixas de até onze minutos, Electromod é mais pop, com faixas mais curtas e diretas.

"Esses dois últimos discos nos surpreenderam de forma positiva porque não chegamos nas gravações com arranjos prontos, fizemos no estúdio, só com os acordes mais ou menos na cabeça. Muitas letras foram concluídas na gravação mesmo", diz Beto.

"É que nos (discos) anteriores, chegávamos (no estúdio) com os arranjos prontos. Aí só executávamos, sem surpresas. Quando arranjamos juntos, o som fica mais diferente daquilo que tu tinha na cabeça, entende?", acrescenta.

Alvos fáceis

Apesar de todo o discurso de mudança e dos timbres eletrônicos emprestados dos Chemical Brothers e Prodigy por Edu K, os gaúchos mods mantiveram a essência da banda. Canções como Tarântula, Limpol no Astral e Eu Sei Que Vai Feder poderiam muito bem figurar em qualquer outro disco da banda - e, a propósito, isto é um elogio. A grande derrapada de Electromod não é estética. É, bem adequadamente a estes dias tão confusos, ideológica.

A letra da faixa título é, tranquilamente, a pior apresentada pela banda desde o início de sua carreira. Ansiosos para se identificar de alguma forma com o zeitgeist, optaram pela saída mais fácil e se prestaram a um papel de gosto duvidoso, atirando em alvos fáceis.

"Não sabe beber / Depois vem dizer que eu não tô legal / Vota no PT / Depois vem pagar de intelectual / Fora do DCE / Não sabe como é, a vida real", vocifera Beto Bruno em Electromod. Sinceramente, Lobão não faria melhor - e não, isto não é um elogio.

"É uma crítica generalizada. A gente cita o PT na letra, mas poderia ter citado qualquer outro partido. Essa música foi mal interpretada", defende Beto.

"Como todo mundo, a gente está insatisfeito com tudo o que acontece. Mas não pendemos nem para a esquerda, nem para a direita. Sabemos que tem gente boa e ruim nos dois lados", acrescenta. Voltando a falar do que realmente importa, Beto não esconde que está ansioso para voltar à Bahia para fazer show. "Todas as vezes que tocamos ai adoramos, dá tristeza quando vamos embora", afirma.

"Somos apaixonados pela Bahia, terra de muitos amigos, como (o cineasta) Ricardo Spencer e meu mestre Fábio Cascadura, um cara que me ensinou muito de som e da vida. Mas estamos em vias de fechar shows em Fortaleza e Salvador no mesmo fim de semana. Aguardem", conclui.

