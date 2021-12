Cachoeira recebe curso gratuito de arte contemporânea

A cidade histórica de Cachoeira receberá, em novembro, o curso gratuito "A Arte Contemporânea e o Pensamento da Diferença". Trinta vagas estão disponíveis e as inscrições serão realizadas via internet, pelo site do evento, a partir do dia 5 de novembro. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição.

O projeto reúne Cristina Pescuma, crítica de arte de São Paulo, e cinco artistas atuantes na Bahia: Karla Brunet, Ludmila Britto, Rener Rama, Lica Moniz e Vauluizo Bezerra.

O curso tem como foco o "Pensamento da Diferença", uma abordagem teórica desenvolvida especialmente por Gilles Deleuze e Félix Guatarri a partir dos anos 1970. Nietzsche, Espinoza, Bergson e Foucault, entre outros, também integram essa linha.

"Esses pensadores propõem deslocar o pensamento para as relações, ou seja, é uma maneira de começar pelo meio, pelas multiplicidades. Pensar a partir da diferença", define Cristina Pescuma.

