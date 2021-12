Cacau Melo estreia em nova trama da Record

Depois de participar do reality show da Record, 'A Fazenda 2', Cacau Melo vai estrear sua primeira novela na emissora. De acordo com a coluna 'Zapping', assinada por Alberto Pereira Jr., a atriz estará na adaptação mexicana 'Vivendo o Amor', no papel de Cilene, uma mulher estudiosa e retraída, filha de Edwin Luisi.





A atriz começou a carreira na concorrente Rede Globo, em 'América' (2005), e, no ano passado, ganhou destaque como Deva em 'Caminho das Índias', melhor amiga da mocinha da trama, Maya, vivida por Juliana Paes.

