Bruno Pataro lança CD no Teatro Gamboa

O cantor e compositor Bruno Pataro lança nesta quinta-feira, 23, no Teatro Gamboa, nos Aflitos, o CD Notas daqui e de lá. O trabalho é um apanhado das experiências pessoais e profissionais do músico mineiro, que antes de radicar-se em Salvador viveu 14 anos em Nova York, onde gravou Quietude ao Acaso, em 2001.

Acompanhado apenas de seu violão, Pataro alterna a interpretação de composições próprias com as de ícones como Bob Dylan, Cat Stevens, Charles Aznavour, Silvio Rodriguez e do madrilenho Joaquim Sabina.

Serviço:

O quê? Lançamento do CD Notas daqui e de lá, de Bruno Pataro

Onde? Teatro Gamboa, Largo dos Aflitos

Quando? Quinta-feira, 23/08, às 20h.

Quanto? R$ 10 e R$ 5 (meia)

