Bruno Mazzeo é atração da festa Bailinho em Salvador

Bruno Mazzeo é o convidado especial da terceira edição da festa Bailinho em Salvador, que acontece nesta sexta-feira, 28, no Alto do Andú, a partir das 22 horas. Na atração, tradicional nas noites cariocas, o ator comanda as pick-ups como DJ junto com o anfitrião da festa, o ator e também Dj Rodrigo Penna.









