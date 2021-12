Bruno Gagliasso ironiza boatos envolvendo Fernando de Noronha

Em meio as notícias envolvendo a separação de José Loreto e Débora Nascimento, uma conta no Instagram começou a espalhar boatos sobre supostas festas eróticas de artistas globais em Fernando de Noronha. O nome do local, inclusive, entrou para os temais mais comentados do Twitter no fim da semana.

O ator Bruno Gagliasso, que é dono de uma pousada na ilha e foi padrinho de casamento dos pais de Bella Loreto, publicou uma imagem nos stories no sábado, 23, marcando-se como "seguro".

Bruno Gagliasso é um dos sócios da pousada Maria Bonita, a hospedagem na Ilha Fernando de Noronha teve investimento de R$ 4,5 milhões. O estabelecimento foi inaugurado em dezembro de 2016 e desde então é um dos destinos favoritos de atrizes, atores e blogueiras.

