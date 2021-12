Bruno Gagliasso fala da experiência de dirigir peça sobre a amizade

Os reluzentes olhos azuis-piscina de Bruno Gagliasso, que enchem a telinha da TV quando ele entra em cena, dão conta de um ator amadurecido. No papel do impagável Tarso Cadore, em 'Caminhos da Índia' (Globo), ele consolida o talento artístico em um dos papéis mais instigantes de sua carreira.

Como atuar é seu maior prazer e teatro, a grande escola, Bruno Gagliasso, 27 anos, não gosta de ficar por muito tempo afastado dos palcos. Nos finais de semana, quando tem folga das gravações, ele circula com a peça 'Aonde Está Você Agora?'. Junto com Thiago Martins, ele protagoniza o espetáculo que chega ao Teatro Castro Alves, neste sábado (21 horas) e domingo (20 horas).

A montagem, com texto assinado por Regiana Antonini (redatora do humorístico Zorra Total), marca a estreia de Bruno como diretor. “Está sendo fantástica essa experiência. Sempre tive vontade de fazer direção. É difícil dirigir e atuar ao mesmo tempo, mas estou tomando gosto”, disse o ator carioca, em entrevista ao A TARDE.

'Aonde Está Você Agora?' é um espetáculo inspirado na canção Vento no Litoral, da banda Legião Urbana. “É uma peça sobre a amizade verdadeira, coisa cada vez mais complicada nesse mundo louco que vivemos”, analisa Bruno. E conclama: “É um programa entre amigos. Tenho certeza de que, depois da peça, todo mundo vai querer sair, se reunir para comer uma pizza, se divertir, ficar junto para viver o amor da amizade”.



O espetáculo conta a história de dois amigos que se separam ainda jovens. Um fica no Brasil, o outro vai morar no exterior. A década é 80 e início dos 90, época em que a internet ainda estava acessível e as ligações internacionais eram muito caras. Para não perder o laço, o contato era por cartas, escritas com mensagens de um livro de sorte.

Bruno Gagliasso já tinha atuado em Aonde Está Você Agora? em 2003, quando vivia o personagem Inácio, em Celebridade. Antes, há dez anos, a peça foi encenada pelo ator André Gonçalves. “Quis voltar porque já estava com saudades dos palcos, e trabalhar ao lado do Thiago tem sido um grande prazer. Ele é um grande ator”, revela.



Tarso Cadore - O personagem na novela Caminho das Índias, um jovem sensível e cheio de aptidões artísticas, que sofre de esquizofrenia, trouxe para Bruno o reconhecimento definitivo de seu talento.



“Vou ficar com saudades do Tarso. Foi uma experiência muito importante. Tentamos desmitificar o preconceito contra a esquizofrenia, uma doença crônica que deve ser tratada como qualquer outra do gênero, como a diabetes, e que o apoio da família é fundamental”.



A falta de conhecimento sobre a psicose (em que o doente perde o contato com a realidade e vive em um mundo imaginário), ressalta, tem sido um debate importante proposto pela autora da novela, Glória Perez. “O assunto ainda é um tabu. Há muita gente que não procura um psicólogo com medo de ser tachado de maluco”, lamenta Bruno Gagliasso, que, para fazer o personagem, mergulhou nos livros de psiquiatria e visitou muitas clínicas especializadas.



Com o fim do teledrama, Bruno pretende viajar, descansar. “Esse personagem foi muito intenso”. Para depois, quem sabe, fazer cinema pela primeira vez...



| Serviço |



Evento: Espetáculo 'Aonde Está Você Agora?', com Bruno Gagliasso e Thiago Martins

Dia/Hora: Sábado, 15, 21h, e domingo, 16, 20h

Local: Teatro Castro Alves (TCA) - Pç. Dois de Julho, s/n, Campo Grande

Ingresso: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)

Informações: 3117-4899

