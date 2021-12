Bruno Capinan apresenta samba transgressor no segundo disco

"Mas não me altere o samba tanto assim", pedia Paulinho da Viola na música Argumento. Mas parece que os tempos mudaram e experimentações permeiam o samba contemporâneo.

É o que faz o músico baiano Bruno Capinan, radicado em Toronto, no Canadá, em seu segundo disco, Tudo Está Dito. Produzido por Luisão Pereira (Dois em Um), o álbum tem elementos eletrônicos, mas não perde a cadência do samba.

Gravado em Salvador, Rio de Janeiro, Toronto e em Portugal, conta com participações de Domenico Lancellotti, Mallu Magalhães, Bruno di Lullo, Junix e Dois em Um.

Samba alternativo

Bruno Capinan abre o disco com a música Eu Não. Logo nos primeiros versos é o samba quem dita as regras: "Melancolia me deixe / Hoje eu quero a alegria / Vou sair pela avenida".

É categoricamente um disco de samba. "Foi um disco da minha memória afetiva com o Brasil, de um tentar me encontrar fora do Brasil", diz o cantor.

Por ser um artista da cena alternativa, Bruno conta que não sentiu a responsabilidade com o mercado e a liberdade de criação falou mais alto. "O mais importante para mim é criar, é o que me mantém vivo, e deixo que isso transborde no meu trabalho", explica.

Um disco de samba. Mesmo que algumas coisas possam soar como não sendo samba, Bruno afirma "Tudo ali é samba". Um samba aliado à liberdade de criação, vinda, sobretudo, do universo da música alternativa e experimental. "Eu quis pegar aquilo que soava de mais transgressor no samba. Esse disco nasceu muito do momento hoje, por isso Tudo Está Dito, agora", revela.

Nesse dizer, há a preocupação em comunicar em cada palavra algo perceptível no samba de referências, como Assis Valente, Cartola, Riachão e outros sambistas. Além do quanto diversos sambistas viveram na marginalidade, na produção independente e na liberdade de criação. Assim Bruno defende seu disco: é tudo samba, transgressor, mas é samba.

As ilustrações que compõem o CD, incluindo a capa, foram feitas por Mallu Magalhães. Amigos desde 2010, Bruno aceitou o pedido que a amiga fez, que ainda canta com ele a música Sambolento.

"A primeira que ela mandou foi a capa do disco. Já tive a certeza de que seria aquela", conta. Das referências, Madame Satã, Marcel Duchamp e até balé russo numa mistura com a capoeira. "A Mallu sacou bem a coisa dessa liberdade estética, de não ficar preso em regras", conta Bruno. "Todo o processo do disco foi muito livre".

Carreira

Foi escutando Cajuína de Caetano (Existirmos: a que será que se destina?) que Bruno teve a certeza de que queria ser compositor. "Uma letra tão complexa e ao mesmo tempo cantada ali, em Maragujipe, de forma tão simples", "me identifico com artistas que seguem seu próprio caminho", completa.

Baiano de Salvador, Bruno Capinan começou a compor cedo, escrevia desde os 14 anos. Mas foi cantando entre amigos que seguiu para se apresentar em bares, até que começou a carreira musical. Lançou o primeiro disco em 2010, Gozo, muito bem recebido pela crítica. Um disco mais cosmopolita, mesclando influências estrangeiras com as anteriores. "Gozo foi mesmo o começo de tudo, afinal a gente nasce de um gozo", conta.

Imerso no universo do alternativo e experimental na música contemporânea, Bruno opina sobre o que tem percebido do atual momento da música brasileira. "O que está acontecendo na música brasileira atual talvez seja o melhor momento, tem muita coisa incrível acontecendo. A cena alternativa, nomes como Tulipa Ruiz, Karina Buhr, Mallu, Banda do Mar", opina.

Música contemporânea

Para além da criação, Bruno observa sobre os brasileiros: "O mais incrível do Brasil é que o brasileiro escuta tudo: funk, pagode, proibidão, a cena indie, o samba. Há público para tudo".

Atrelado a esse panorama, completa: "O que está acontecendo que acho tão lindo é que está se misturando cada vez mais e eu, muito otimista, vejo de uma maneira nítida".

Mistura essa que está presente não só no que ele escuta, mas na própria criação, que está mais liberta. Talvez, como afirma Bruno, atualmente na música brasileira os artistas estejam se permitindo mais a criar livremente.

Então, que nos perdoe Paulinho da Viola, mas andaram alterando o samba. Parece, no entanto, que ficou bom. Nos resta escutar, pois Tudo Está Dito.

