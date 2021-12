Bruna Surfistinha lançará nova autobiografia

Raquel Pacheco, mais conhecida como Bruna Surfistinha, lançará uma nova autobiografia. Segundo informações divulgadas nesta segunda-feira, 24, no site O Fuxico, esse será o quarto livro da ex-garota de programa.





A obra, ainda sem título definido, deve chegar às livrarias até o final do ano e tudo indica que terá mais detalhes sobre os relacionamentos e experiências de Raquel, porém sem apelo sexual.

O primeiro livro dela, "O Doce Veneno do Escorpião – O Diário de uma Garota de Programa" (2005), virou best seller e ganhou adaptação para o cinema com o mesmo título. O Longa, que ainda não tem previsão de estreia, conta com a direção de Marcus Baldini e Déborah Secco no papel de Raquel.

Raquel também lançou "O Que Aprendi com Bruna Surfistinha – Lições de uma vida nada fácil" (2006) e depois "Na Cama com Bruna Surfistinha" (2007).

