Bruna Marquezine pede licença de um ano para estudar fora do Brasil

A atriz Bruna Marquezine pediu licença da Globo para estudar fora do Brasil por um ano. A informação é da coluna "Telinha" do Jornal Extra, que não revelou o destino da artista. Contudo, Bruna reatou o namoro com Neymar e desde então vive entre a escala Brasil - Espanha para visitar o namorado.

Segundo a coluna, a emissora aceitou o pedido da atriz, que também alegou a intenção de descansar sua imagem, já que emenda um trabalho no outro desde 2002, quando atuou em "Gente inocente".

A Globo considerou que Bruna é uma profissional exemplar, já que nunca recusou trabalho. Então, apesar dela ter sido escalada para a novela das seis "Amor e morte", que vai substituir "Novo mundo", a emissora deixou a cargo da jovem decidir se aceita o convite de trabalho ou se segue para o período sabático.