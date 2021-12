Bruce Dickinson anuncia que está com câncer na língua

O líder e vocalista da banda de metal Iron Maiden, o britânico Bruce Dickinson, de 56 anos, anunciou nesta quinta-feira que se submeteu a tratamento para combater um câncer na língua.

Dickinson passou sete semanas em quimioterapia e radioterapia depois que a doença foi diagnosticada durante um exame médico de rotina pouco antes do Natal, segundo explicou a banda através de um comunicado no site oficial.

"Visto que o tumor foi detectado nos períodos iniciais, a previsão é, por sorte, extremamente boa. A equipe médica de Bruce espera que ele se recupere completamente e o diagnóstico de 'tudo certo' é esperado para o fim de maio", diz a nota.

O cantor, que também é empresário, piloto de avião e investidor em empresas de tecnologia, precisará de "alguns meses" para voltar a estar em plena forma.

"Enquanto isso, pedimos paciência, compreensão e respeito para Bruce e sua família", declarou a banda aos fãs do Iron Maiden.

Dickinson "está indo muito bem, considerando as circunstâncias, e toda a equipe continua muito otimista", diz o comunicado, que afirma que a banda voltará a informar sobre o estado de saúde do cantor no final de maio.

