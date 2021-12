Brown recebe Margareth Menezes, Ivete e Martnália neste sábado

A cantora Margareth Menezes confirmou a sua participação no último Sarau du Brown deste ano, que excepcionalmente acontece neste sábado, 20, a partir das 18h, no Museu du Ritmo, espaço localizado na Cidade Baixa. Além de Margareth Menezes, Carlinhos Brown recebe ainda as cantoras Ivete Sangalo e Mart'nália.

Os interessados em conferir o último Sarau du Bronw já podem comprar seus ingressos. Eles estão à venda na Central do Carnaval (Aeroporto e shoppings Barra e Iguatemi) e Balcões Ticketmix (shopping Barra, Iguatemi e Paralela) por R$ 40 (pista) e R$ 100 (camarote). Os clientes do banco Itaú têm direito a 15% de desconto na compra de um ingresso para o camarote nos balcões Ticketmix, desde que estejam com o cartão do banco ou talão de cheques e carteira de identidade.

Convidados - No terceiro ano do evento, Carlinhos Brown contou com a participação de Seu Jorge, Lenine, Toni Garrido, o vocalista da banda O Rappa, Falcão, Bebel Gilberto e o cantor e composistor Arnaldo Antunes. Vanessa da Mata, Luiza Possi, Mariene de Castro e Larissa Luz também fizeram participações na festa de Bronw.



| Serviço |

Evento: Sarau du Brown

Onde: Museu du Ritmo (Comércio)

Quando: 20 de fevereiro, a partir das 18h

Quanto: R$ 40 (pista) e R$ 100 (camarote), à venda na Central do Carnaval e balcões Ticketmix.

