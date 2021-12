Brown lança novo disco misturando som pop e percussivo

Os neologismos fazem parte da obra de Carlinhos Brown. Desde Alfagamabetizado, o cantor, compositor e percussionista baiano utiliza essa ferramenta linguística para dar consistência ao conceito das suas criações. Passados 20 anos desse primeiro trabalho solo, ele acrescenta mais uma palavra ao seu vocabulário discográfico: ARTEFIREACCUA - Incinerando o Inferno. Esse é o título do novo álbum do artista, com faixas inéditas e que será lançado nesta sexta-feira, 25, nas principais plataformas digitais.

"O conceito são os cinco elementos. Além dos quatro conhecidos, tem o metal, no subtítulo Incinerando o Inferno. Isso porque o mundo inteiro atravessa uma dificuldade enorme, por conta de um distúrbio", diz Brown sobre o título. Especialista em inovações conceituais, ele conta que não busca coerência no disco, ou seja, seleciona as músicas utilizando apenas o gosto como critério. "Aquilo que me toca e o que eu mais gostaria que as pessoas pudessem participar. Tem sido assim desde o Alfagamabetizado", justifica.

Duas referências, que representam tanto o atual momento da carreira profissional de Brown - jurado do programa The Voice - quanto a sua história, também são fortes na sonoridade de ARTEFIREACCUA: o universo pop e a música percussiva.

"Ter tido a oportunidade de acompanhar grandes nomes da música popular brasileira ajudou muito. A percussão nunca me tirou ou me afastou do que eu mais precisava. Fui compositor em todos os processos. Mesmo buscando uma obrigação de um percussionista, de ser multi-instrumentista, foi necessário criar novas cadências, novas levadas. E isso me garantiu muito trabalho, porque o que os artistas estavam querendo eram novidades", afirma.

Os elementos nas faixas

Na primeira música, que dá nome ao álbum, o baiano abre os caminhos com uma saudação instrumental-percussiva aos quatro elementos. O quinto aparece na sexta faixa, homônima ao subtítulo, que começa calma, mas vai ganhando peso a partir do refrão, uma espécie de metal contemporâneo, com bumbo eletrônico e guitarras distorcidas, gravados respectivamente pelos filhos Miguel e Chico.

Uma das músicas em que o cancioneiro pop de Brown é mais evidente, Dois Grudados, foi o primeiro single do disco. Apresentada em fevereiro no programa The Voice Kids, ela tem a participação de Arnaldo Antunes declamando um poema do baiano.

Já Ruidinho Nu conta com a participação de Clara de Holanda, uma das filhas de Brown. O dueto familiar, aliás, é o momento mais emocionante do álbum, ao mesmo tempo que destoa do conjunto pela ausência de percussão. Nessa faixa, o autor também faz homenagem ao Rio de Janeiro. Ou melhor, ao riso dos filhos na cidade maravilhosa.

Reuniões

A rotina já intensa de Brown, entre Rio e Salvador, com The Voice Kids e Sarau do Brown, entre outras atividades, não acomoda a mente criativa do artista. Ele conta que planeja reunir Ivete Sangalo, Cláudia Leitte e Daniela Mercury em um projeto coletivo, como resposta ao enfraquecimento do axé music.

"A gente está colocando a música na Bahia e não está acontecendo. Não está transpassando. E hoje somos representantes de grandes programas de comunicação do país. Acredito que essa oportunidade nos puxa para um trabalho conjunto, dando uma resposta positiva do movimento".

Brown não revelou o que é exatamente o projeto, mas diz que já conversou com Daniela Mercury e "ela topa participar" . Falta apenas falar com Ivete Sangalo e Cláudia Leitte. "Acho que elas também conversam enter si".

Além desse encontro, foi especulado no início de março um possível show dos Tribalistas - grupo formado por Brown, Marisa Monte e Arnaldo Antunes - na cerimônia de abertura das Olimpíadas do Rio de Janeiro.

Na ocasião, vários veículos do Brasil informaram que Marisa não teria aceitado o convite para a reunião. No entanto, Brown nega que os músicos tenham recebido alguma proposta.

"Isso foi especulação. A gente se reúne sempre, mas não em show. Não temos essa pretensão. Se o Tribalistas vier, será de forma natural, porque não é só Marisa, Arnaldo e eu, é uma terceira coisa que a gente evoca ali. Mas, não quero negar a você que temos músicas lindas juntos, mas depende de muitas coisas. Foi uma especulação e que seria maravilhoso", completa o músico.

