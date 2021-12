A Broadway terá sua primeira Cinderela negra no musical "Rodgers & Hammerstein Cinderella", com a estreia da atriz e cantora Keke Palmer em 9 de setembro como protagonista da obra, na Broadway de Nova York.

"Estou muito emocionada de fazer a Broadway pela primeira vez, como Cinderela. Os sonhos tornam-se realidade", escreveu Palmer em sua conta no Twitter após a divulgação da notícia. No Instagram ela também comentou: "entendam quando digo: você pode fazer tudo o que quiser fazer".

No entanto, os palcos não são novos para esta atriz de 21 anos, que nasceu em Illinois, e atuou nos filmes "Um Salão do Barulho 2" (2004), como a sobrinha de Queen Latifah, e "Prova de Fogo", em que dividiu a cena com Angela Bassett.

Ela tem seu próprio programa, "Just Keke", no canal BET, e fez participações em séries de televisão, como em "Masters of Sex".

O papel de Cinderela esteve antes nas mãos da atriz Laura Osnes, da cantora Carly Rae Jepsen e de Paige Faure.

"Estamos emocionados de ter esta jovem e multifacetada atriz e cantora se unindo a nossa família. Ela cresceu na comunidade de atores de Chicago e definitivamente tem o teatro musical em seu sangue", disse Robyn Goodman, uma das produtoras, publicou a BroadwayWorld.com.

adblock ativo