Britto Jr diz que A Fazenda 3 terá quatro participantes polêmicos

Britto Jr, apresentador do reality show rural “A Fazenda”, negou que o estilista e ex-comentarista da Rede TV! Ronaldo Ésper e a funkeira Valesca Popozuda estejam escalados para participar da terceira temporada da atração da Record e assegurou que o programa contará com diversos participantes polêmicos e solteiros. As informações são do Uol.



“O que posso dizer é que se os quatro nomes que me falaram na última reunião se confirmarem, vamos ter um baita programa. Porque são quatro pessoas - dois homens e duas mulheres - muito polêmicas. Gente que dispensa apresentação”, contou Britto, apesar de não revelar os nomes, já que os participantes são conhecidos apenas na estreia.

adblock ativo