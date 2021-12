Britney Spears pode trazer nova turnê ao Brasil

Britney Spears revelou, por meio do seu Twitter, que pretende fazer shows no Brasil durante a sua próxima turnê. A cantora norte-americana falou sobre as pretensões de vir ao Brasil após ser perguntada sobre o assunto por um fã brasileiro.



"Adoraria ir a lugares onde eu não cheguei com minha última turnê. Especialmente o Brasil!", respondeu. A artista não entrou em detalhes sobre as cidades brasileiras nas quais poderá se apresentar, comentando apenas a sua vontade de estender a sua turnê ao país.



A cantora falou também sobre o seu novo trabalho, o disco “Femme Fatale", previsto para chegar ao mercado em março. “Ele é climático, música pop com muita energia".

