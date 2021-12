Britney Spears nega acusações feitas por antigo guarda-costas

A cantora Britney Spears negou a acusação feita por seu guarda-costas de que ela o teria molestado sexualmente e maltratado de seus próprios filhos. Em comunicado em seu site, divulgado na quinta-feira, 9, a cantora afirmou que as autoridades receberam as acusações mas não encontraram razão para tomar alguma medida.







O comunicado diz que a cantora pop e seu advogado esperam que o processo aberto por Fernando Flores seja desconsiderado. “Este processo é outra situação na qual alguém está tentando levar vantagem em cima da família Spears e tornar-se famoso”, diz o texto. “O Serviço Social realizou uma investigação sobre as acusações do senhor Flores e fechou o caso sem medidas adicionais.” Britney Spears não disse quando a investigação foi realizada e o departamento não revelou detalhes sobre o inquérito.









