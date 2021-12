Britney Spears fará participação em episódio de seriado sobre sua música

Britney Spears terá uma participação pequena em um episódio da comédia musical de TV "Glee" que será dedicado à música da popstar, anunciou na terça-feira o criador do seriado, Ryan Murphy. Mas o episódio em questão, que fará parte da segunda temporada de "Glee", não vai zombar da ex-princesinha do pop e da fase de "derretimento" dela, três anos atrás, disse Murphy.



"Acho que é 100 por cento certeza que Britney estará no episódio. Ela vai se juntar a nós em algumas cenas", disse Murphy em entrevista ao DJ de Los Angeles Ryan Seacrest.

