Brechó com objetos de Yumara Rodrigues

Como parte das comemorações dos 80 anos de Yumara Rodrigues, acontece neste fim de semana um brechó com objetos da atriz. A convite da grande diva dos palcos baianos, o Canela Brechó vai vender alguns objetos da casa da atriz e contar um pouco a história de onde eles vieram, quem os presenteou e as curiosidades.

O brechó acontece neste sábado, 16, das 14 às 20 horas, no playground do edifício Apollo XXVIII, no Corredor da Vitória. No domingo, o evento será das 9h às 12 horas e das 14h às 20 horas.

