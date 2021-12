Brazilian Weekend vai agitar a Praia do Forte

A segunda edição do Brazilian Weekend vai acontecer no Tivoli Eco Resort, na Praia do Forte, de sexta, 16, a domingo, 18. O evento terá mais de 30 horas de festa no gamado do hotel à beira da praia, onde será montado o palco, no sistema open bar. Os ingressos para a festa - que inclui a hospedagem no resort - custam de R$ 1.250 a R$ 4.950, com café da manhã e jantar inclusos.

Dividirão as pick ups artistas da electro music como Léo Janeiro, Doozie e Edu Poppo, Make U Sweat (Dudu Linhares / Guga Guizelini / Pedro Almeida), M.O.N.(Mario Velloso & Pietra Bertolazzi), Johnnie Pinton, Fábio Serra, o BHM (Be Biagi & Edu Lopes) Vintage Culture, Illusionize, Matheus Veláz, Doozie, Edu Poppo, Fabio Serra, Jorge Pyerre, José Pinteiro, Luca Buzanelli, Leozinho, Phynos Live, Rafael Diefentaler, Rapha Fernandes, Rodrigo Paciornik, Royal Inc, Toko e Camila Peixoto, entre outros.

